Tienduizenden Eindhovenaren op de been om huldigen landskampioen PSV

Vele tienduizenden fans hebben maandag in Eindhoven landskampioen PSV onthaald. Gisteren behaalde PSV de 24ste landstitel in de clubgeschiedenis.

Met een platte kar vertrokken de spelers vanaf het Philips Stadion door het feestvierende Eindhoven om vervolgens op het Stadhuisplein gehuldigd te worden. Langs de route stonden duizenden fans, en ook het Stadhuisplein was vol. Tientallen supporters braken door hekken op Stadhuisplein. De gemeente Eindhoven riep mensen op om niet meer naar het plein te komen omdat het bomvol was. Op de Markt en het 18-Septemberplein was nog plek.