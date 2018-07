Ajax en Manchester United bereiken overeenstemming over Daley Blind

De international tekent naar verwachting op korte termijn een vierjarig contract dat vervolgens per direct ingaat en loopt tot en met 30 juni 2022. Ajax betaalt een transfersom van EUR 16 miljoen aan Manchester United, dit bedrag kan middels variabelen oplopen tot maximaal EUR 20,5 miljoen.

Blind (Amsterdam, 9 maart 1990) vertrok in de zomer van 2014 van Ajax naar de Engelse recordkampioen. In totaal speelde hij 141 officiële wedstrijden voor Manchester United. Hij won met de ploeg de UEFA Europa League, de FA Cup, de League Cup en de FA Community Shield.

Blind doorliep vanaf zijn achtste de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal op 7 december 2008 in de wedstrijd FC Volendam - Ajax (1-2). De linkspoot werd in de tweede seizoenshelft van het seizoen 2009-2010 verhuurd aan FC Groningen. Hij speelde tot nu toe 143 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en scoorde daarin drie keer. Met Ajax werd hij vier keer kampioen; in 2011, 2012, 2013 en 2014. In 2013 won de Ajacied tevens de Johan Cruijff Schaal.