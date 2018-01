Verloren gewaande NASA-satelliet door amateur gespot

Nadat NASA in december 2005, ongeveer 5 jaar en 9 maanden na de lancering van een satelliet, opeens alle contact was verloren met het instrument werd het project als verloren beschouwd.

Amateur

Tot half januari van dit jaar toen een amateurastronoom zich meldde bij NASA en beweerde dat hij contact had gemaakt met de NASA-satelliet genaamd Imager voor Magnetopause-to-Aurora Global Exploration (IMAGE).

Contact plotseling verbroken

IMAGE werd gelanceerd op 25 maart 2000 maar op 18 december 2005 werd alle contact met de satelliet plotseling verbroken. Na de melding van de amateurastronoom ging NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, opnieuw proberen om ook contact te leggen via het Deep Space Network (DSN) en concentreerden men zich op de door de amateurastronoom aangewezen bron om te bepalen of het signaal inderdaad van IMAGE is.

Sterk verouderd

Tijdens dit proces moesten de wetenschappers van NASA er wel rekening mee houden dat de satelliet met sterk verouderde software is uitgerust en alleen ouderwetse commando's begrijpt om te kunnen worden bediend. NASA heeft laten weten dat wanneer het gelukt is om de satelliet te traceren en ook om contact te maken dat zij deze informatie als deze beschikbaar is meteen zullen delen.

