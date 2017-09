Dynamisch en krachtig: de Opel Insignia GSi Sports Tourer

Scherpe lijnen, stuurprecisie en krachtige motoren zijn de belangrijkste ingrediënten van de nieuwe Opel Insignia GSi Sports Tourer. De stationwagon koppelt een hoge mate van sportief rijplezier aan veel binnenruimte en praktisch gebruiksgemak. Het is een nieuwe versie in de Insignia line-up, die met dezelfde twee krachtbronnen leverbaar is als de GSi Grand Sport.

De Insignia GSi Sports Tourer is standaard uitgerust met het dynamische FlexRide-onderstel en innovatieve Twinster-vierwielaandrijving met torque vectoring. Ook is deze sportieve variant uitgerust met een achttrapsautomaat waarmee ook handmatig is te schakelen via flippers achter het stuurwiel.

Grote luchtinlaten met verchroomde omranding in de voorbumper en een fraaie achterspoiler zorgen voor een onmiskenbaar sportief voorkomen. Binnenin is het dynamische karakter af te lezen van het met leder beklede sportstuur en Opel GSi sportstoelen. Het is in elk opzicht een echte rijdersauto, maar dan wel met een royale laadruimte van maximaal 1.665 liter en allround infotainment en connectiviteit dankzij standaard Opel Navi900 IntelliLink en Opel OnStar.

De top in aandrijflijn, onderstel en remmen

Net als de Insignia GSi Grand Sport is ook deze GSi Sports Tourer leverbaar met de nieuwe 2,0-liter BiTurbo dieselmotor met sequentiële turbolading. Die levert een vermogen van 154 kW (210 pk) bij 4.000 t/min en een hoog koppel van 480 Nm vanaf 1.500 t/min. Het brandstofverbruik volgens de NEDC-test komt uit op gemiddeld 7,3 l/100 km met een bijbehorende CO2-uitstoot van 192 g/km. De GSi Sports Tourer BiTurbo accelereert van 0-100 km/uur in 7,9 seconden en bereikt een topsnelheid van 231 km/uur.

Daarnaast is de Insignia GSi Sports Tourer verkrijgbaar met de 2,0-liter turbobenzinemotor van 191 kW (260 pk) en een koppel van 400 Nm tussen 2.500 en 4.000 t/min. Het verbruik volgens NEDC bedraagt gemiddeld 8,7 l/100 km bij een CO2-emissie van 199 g/km. Deze krachtige benzineversie accelereert in 7,5 seconden van 0-100 km/uur en haalt een topsnelheid van 245 km/h.

Het 10 mm verlaagde standaard FlexRide-onderstel biedt adaptieve demping die de speciale sportdempers in een fractie van een seconde aanpast aan de rijomstandigheden. Het systeem regelt ook de reactie van de motor op het gaspedaal en de schakelmomenten van de automaat. Dat gebeurt afhankelijk van de gekozen rijmodus – Standard, Tour of Sport. Stuur- en gasrespons zijn softer (Tour) dan wel directer en scherper (Sport). Exclusief voor de GSi is de Competition-mode, die is te activeren met de ESP-knop. Door de knop twee keer in te drukken, wordt de tractiecontrole uitgeschakeld en kunnen gevorderde bestuurders driften met de Insignia GSi Sports Tourer.

De Twinster-vierwielaandrijving met torque vectoring vormt een perfecte match met het sportieve onderstel. Dit systeem is uniek in dit segment. Het technisch vooruitstrevende systeem omvat twee koppelingen op de achteras – in plaats van het conventionele differentieel. Daarmee kunnen de achterwielen – afhankelijk van de omstandigheden – afzonderlijk en in een fractie van een seconde van extra koppel worden voorzien. Daarmee wordt onderstuur – als de voorwielen naar de buitenkant van de bocht glijden – vrijwel volledig onderdrukt. Met andere woorden: de Insignia GSI Sports Tourer volgt ook in opeenvolgende bochten precies de lijn die de bestuurder instuurt.

Michelin Pilot Sport 4 S-banden en de 20-inchwielen dragen bij aan de rotsvaste wegligging. Voor voortreffelijke vertraging vanaf hoge snelheden zorgen krachtige Brembo vierzuigerklauwen met remschijven voor van 345 millimeter diameter. Samen met het relatief lage gewicht van de Insignia Sports Tourer is een ongekend directe en sportieve rijbeleving mogelijk, zeker voor een stationwagon.

Scherp gelijnd design en veel comfort

In het ruime interieur heerst een onmiskenbaar sportieve sfeer. Direct in het oog springen de comfortabele GSi sportstoelen van Opel, het met leder beklede en aan de onderkant afgeplatte sportstuur en de aluminium pedalen. De AGR (Aktion Gesunder Rücken) gecertificeerde stoelen hebben een lange rugleuning met geïntegreerde hoofdsteunen en een geborduurd GSi-logo. De GSI stoelen bieden zeer goede zijdelingse steun en uitstekend zitcomfort voor lange ritten, onder meer dankzij stoelventilatie, verwarming, massagefunctie en instelbare wangen.

De 2.829 lange wielbasis van de Insignia GSi Sports Tourer levert vooral achterin opvallend veel beenruimte op. De twee buitenste zitplaatsen achterin hebben stoelverwarming. IntelliLink-infotainmentsystemen met smartphoneintegratie via Apple CarPlay is beschikbaar, evenals de persoonlijke connectiviteits- en service-assistent Opel OnStar, nu met services zoals het boeken van hotelkamers en vinden van vrije parkeerplekken. Dankzij de 4G LTE WLAN-hotspot hebben alle inzittenden snel en gemakkelijk toegang tot internet met hun mobiele apparaten. De achterklep van de Insignia GSi Sport Tourer opent en sluit op commando van een voetbeweging onder de achterbumper. En hij biedt toptechnologie, van IntelliLux LED Matrix-koplampen tot aan Forward Collision Alert met voetgangersdetectie en automatische noodstop.

33 jaar traditie: de GSi modellen van Opel

De Insignia GSi continueert een lange traditie van sportieve Opel modellen met de GSi badge. De eerste Opel modellen die voor veel opwinding zorgden waren de Manta GSi en de Kadett GSi (115 pk uit 1.8-liter) in 1984. Slechts 4 jaar later leverde de beroemde 2.0-liter DOHC 16-valve motor in de Kadett 2.0 GSi 16V een forse 150 pk. De eerste Astra had ook deze motor en in 1993 was er een 1.8-liter 125 pk als alternatief beschikbaar in de Astra GSi. Ook Corsa had verschillende GSi uitvoeringen die begon met de 100 pk Corsa A (1988); inmiddels een gezochte klassieker. Als voorlopig laatste in de Corsa reeks was er de Corsa D GSi in augustus 2012.