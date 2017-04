Turkse overheid blokkeert Wikipedia

De Turkse autoriteiten hebben de gratis internet-encyclopedie geblokkeerd . Zowel de Turkse als de internationale editie zijn geblokkeerd. Volgens de Raad voor Communicatietechnologie gaat het om een administratieve maatregel die als 'voorzorgsmaatregel' is genomen. Officieel staat er in de verklaring: 'Na technisch onderzoek en juridische overwegingen gebaseerd op Wet No. 5651 is er een administratieve maatregel genomen voor deze website: wikipedia.org.'

Recht om toegang tot websites te blokkeren

De overheid krijgt door de maatregel het recht om toegang tot websites te blokkeren die ‘obsceen materiaal bevatten’ of ‘de openbare orde of nationale veiligheid bedreigen’. Voor deze nieuwe maatregel van censuur zou geen gerechtelijk bevel zijn gegeven, zo weet het AD.

De Turkse telecomwaakhond heeft laten weten dat de online encyclopedie geblokkeerd is omdat die 'onjuiste informatie zou verspreiden die een bedreiging is voor de nationale veiligheid'. De blokkade van Wikipedia werd zaterdagochtend rond 08.00 uur door Turkey Blocks, een organisatie die het internetverkeer in Turkije in de gaten houdt, ontdekt. De blokkade is ingevoerd zonder tussenkomst van een rechter. Binnen twee dagen moet die beslissen of het besluit van de waakhond terecht is.