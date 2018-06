Belgische wethouder verdacht van betrokkenheid bij plofkraken

Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een aantal plofkraken in Vlaanderen. Een van hen is de 38-jarige gemeentebstuurder Anick Bergmans. Achter haar woning vond de politie onder een zeil een Audi met een Nederlands nummerbord. De auto werd als vluchtauto gebruikt door een bende die sinds mei zeker zes geldautomalten opblies, onder meer in het Belgische Lommel. Dit meldden Belgische media woensdag.

Vooral Nederlandse criminelen

De bende zou vooral uit Nederlandse criminelen bestaan, zo denkt de politie. De bendeleden vluchtten na hun daad meestal in razendsnelle Audi's en wordt daarom ook wel de Audi-bende genoemd. Berghmans is sinds 2015 schepen (wethouder) in de gemeente Lommel die ongeveer 25 kilometer ten zuidwesten van Eindhoven ligt. Ze heeft kinderwelzijn in haar portefeuille. Ze was ooit ook deelneemster bij het programma Big Brother (2002) en zangeres. Berghmans werd dinsdag aangehouden, is voorlopig door het gemeentebestuur op non-actief gesteld en wordt woensdag voorgeleid.