FIOD haalt website met merkvervalste kleding uit de lucht

Merkenfraude en criminele organisaties

Merken zijn beschermd in Nederland. Het is verboden merkartikelen na te maken en het is niet toegestaan om in valse merkartikelen te handelen. Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten zijn uitgegroeid tot een fenomeen met internationale dimensies. Dit heeft niet alleen ernstige economische gevolgen, het brengt ook de consumentenbescherming in het gedrang. Ook is aangetoond dat geld dat verdiend wordt met de handel in namaak wordt gebruikt voor de financiering van misdaad en criminele organisaties.

Notice and takedown

De website is uit de lucht gehaald na een zogenoemd notice and takedownverzoek bij de internet service provider (ISP) van de website. Er is een gedragscode Notice and Takedown. In die code staat hoe particulieren en bedrijven in de online sector omgaan met klachten over onrechtmatige inhoud op internet, zoals illegale goederen, plagiaat en discriminatie. ISP’s en webhosters zijn bijvoorbeeld aansprakelijk voor de informatie die ze hun klanten aanbieden, wanneer zij deze informatie na een terechte klacht niet weghalen.