Groot tekort aan personeel in ict, zorg, onderwijs, bouw en techniek

De vraag naar personeel sluit in veel sectoren niet aan op de beroepskeuze. De tekorten ontstaan onder andere door de goed draaiende economie en de grote groep babyboomers die met pensioen gaat. Daarnaast steekt het kabinet miljarden in de zorg waardoor tekorten in zowel lage als hoge medische functies worden verwacht. Te denken valt aan artsen, fysiotherapeuten, laboranten, verpleegkundigen en medische praktijkassistenten.

In de techniek blijft groot tekort aan elektriciens, elektromonteurs, ingenieurs, architecten en bouwkundigen. Ook is binnen de ICT moeilijk aan personeel te komen, met name aan software- en applicatieontwikkelaars. En het zal moeilijk zijn om genoeg leerkrachten te vinden voor het basisonderwijs. De vraag is groot omdat veel oude leerkrachten met pensioen gaan. Dit meldt onder meer de Volkskrant maandag.

Minder werk

Minder werk is er straks in de landbouw. Dat komt voornamelijk door de mechanisatie en de schaalvergroting. Voor hbo'ers is er de minste kans op werk in de sectoren communicatie en hotel-, vrijetijds- en facilitymanagement. Bij academici geldt dit voor bedrijfseconomie, logistiek en kunst. Bij mbo en hbo zijn de kansen op een baan matig voor de richting economie. Het zijn banen die op de tocht staan door automatisering. De meeste kans op werk bieden mbo 4 groen, zorg en techniek, en mbo 2/3 techniek.

2,1 miljoen nieuwe baanopeningen

Het Roa verwacht in de komende zes jaar 2,1 miljoen nieuwe baanopeningen, terwijl er slechts 1,6 miljoen afgestudeerden naar de arbeidsmarkt stromen. De groeiende economie zorgt voor 520.000 extra werkenden en als gevolg van wisselingen van beroep, pensionering en tijdelijke uitstroom door bijvoorbeeld mantelzorg of ziekte.ontstaan er nogeens 1,5 miljoen banen.