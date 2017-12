“Oprichter Bitcoin.com verkoopt alles, munt waardeloos”

Voor beleggers in de Bitcoin is het slikken, nu mede-oprichter Emil Oldenburg van bitcoin.com vandaag naar buiten heeft gebracht dat hij al zijn virtuele munten heeft verkocht.

Reden: “De bitcoin is zo goed als onbruikbaar geworden als valuta”, klinkt het.

Op dit moment van schrijven bedraagt de waarde van 1 bitcoin meer dan 16.000 euro. Maar volgens de afgezwaaide Chief Technology Officer is het kopen van bitcoins op dit moment de meest riskante onderneming die je kan doen. Zelf heb ik ze allemaal verkocht”, vertelt de man aan website Breakit .

Volgens Oldenbur legt de waanzinnige prijsstijging van de virtuele munt te veel druk op het gehele netwerk. Zo zijn de wachttijden en kosten voor een transactie torenhoog en veel te duur geworden. Daarnaast verhandelen en verkopen investeerders nauwelijks dat wat de prijs enorm heeft opgejaagd. Oldenburg vreest hierdoor dat er snel een einde komt aan de oorspronkelijke bitcion.

De Zweed stopt niet helemaal met zijn bedrijvigheid in Tokio. Hij heeft een deel van zijn virtueel geld geïnvesteerd in het kleine broertje bitcon cash. Het enige nadeel van bitcoin cash is dat je er grotere harde schijven voor nodig hebt, maar dat vinden de meeste mensen geen probleem.” Bitcoin.com zelf is gestopt met het ontwikkelen van nieuwe diensten voor de oude bitcoin.