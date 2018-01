Kruidvat en Trekpleister stoppen verkoop tabaksproducten

KWF Kankerbestrijding is blij dat AS Watson, eigenaar van de ketens dit besluit heeft genomen.

Hoe minder verkooppunten, hoe minder kinderen tabak om zich heen zien. Wetenschappelijk is bewezen dat zien roken, doet roken en dat geldt ook voor het zien van de producten. Zolang tabak overal zo makkelijk verkrijgbaar is, lijkt het een normaal product en zullen onze kinderen dat ook vinden. Dat maakt de stap om te gaan roken kleiner. Het stoppen met de verkoop van tabak is daarom een mooie bijdrage op weg naar een Rookvrije Generatie.

Samen met de Hartstichting en het Longfonds is KWF Kankerbestrijding initiatiefnemer van de Rookvrije Generatie. Wij vinden het fantastisch dat Kruidvat zich hier ook voor gaat inzetten. En wij niet alleen. We weten uit onderzoek van Kantar Public (2017) dat 71% van de Nederlanders van mening is dat tabaksproducten niet verkocht moeten worden in drogisterijen.

