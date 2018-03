Radboudumc heeft minder complicaties bij alvleesklieroperaties dan het landelijk gemiddelde

In het Radboudumc is het percentage van de kans op ernstige complicaties bij alvleesklieroperaties met 10,5 procent aanzienlijk lager dan het landelijke gemiddelde van 27 procent. Dit heeft het Radboudumc donderdag bekendgemaakt.

Speciaal ontwikkelt zorgpad

'Het in het Radboudumc ontwikkelde zorgpad rondom alvleesklierchirurgie speelt daarin een belangrijke rol', aldus het ziekenhuis.

Risicovolle ingreep

Het Radboudumc behoort tot de grote centra in Nederland qua aantal alvleesklieroperaties. Operaties aan de alvleesklier zijn risicovolle ingrepen. Zeventien centra in Nederland voeren alvleesklieroperaties (pancreaschirurgie) uit. Jaarlijks worden er in het Radboudumc ongeveer 75 pancreasoperaties gedaan. Hierin is het Radboudumc het derde grootste centrum in het land.

Kans op overlijden

‘Opereren aan de alvleesklier is heel risicovol, met relatief grote kans op complicaties’, vertelt chirurg Marion van der Kolk. ‘Complicaties kunnen bijvoorbeeld zijn: het traag op gang komen van de maag, lekkage van één van de naden waardoor terugplaatsen van een drain nodig is, ernstige bloedingen, sepsis en daardoor heropname op de intensive care, en er is een kans om te overlijden.’

DICA

In de Nederlandse centra die pancreaschirurgie doen, is de kans op deze ernstige complicaties gemiddeld 27 procent. In het Radboudumc is dit veel lager: 10,5 procent. Zo tonen de cijfers van onder meer DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) over 2016 en 2017, die onlangs bekend zijn gemaakt. Het sterftecijfer bij patiënten die een alvleesklieroperatie in verband met kanker ondergaan, is landelijk 3,5 procent; ook dit is in het Radboudumc lager: 2 procent.

Afwijkingen van zorgpad sneller in beeld

De resultaten zijn voor een groot deel te danken aan het zorgpad dat het Radboudumc heeft ontwikkeld voor alvleesklierchirurgie. Het zorgpad betreft de ‘hele gang’ van een patiënt in het Radboudumc: vanaf de eerste poliafspraak tot en met de operatie en het ontslag naar huis. ‘Binnen het zorgpad weet de patiënt precies wat hij kan verwachten’, licht Van der Kolk toe. ‘En elke arts, verpleegkundige en andere betrokken professional weet wat die moet doen en in welke fase van het pad de patiënt zich bevindt. Iedere zorgverlener herkent wanneer een patiënt “van het pad afwijkt” en onderneemt snel actie om de patiënt weer “terug op het pad” te brengen