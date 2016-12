Levensgevaarlijke illegale Cobra's worden massaal nagemaakt

Het zwaarste illegale vuurwerk dat in Nederland in omloop is, de Cobra, blijkt massaal te worden nagemaakt.

De politie onderzoekt waar de nep-Cobra's vandaan komen. Dit schrijft de NOS zaterdag. Het originele Cobra-vuurwerk wordt in Italië gemaakt. In een fabriek op het platteland. de zwaarste soort heeft een verwoestende kracht.

Het vuurwerk wordt minutieus nagemaakt, zo blijkt, inclusief de Italiaanse etiketten. Waar de nep-Cobra's vandaan komen is nog onduidelijk. Waarschijnlijk worden ze in China of Oost-Europa geproduceerd. De originele Cobra's zijn al levensgevaarlijk, maar de namaakvarianten al helemaal. Vuurwerkdeskundige Ad Nieuwdorp van de politie tegen de NOS: 'Daarvan weten we totaal niet hoe ze gefabriceerd zijn.' Over de kwaliteit van het vuurwerk zegt hij: 'De lontjes en de plastic dopjes op de koker kunnen losraken, waardoor het flitspoeder eruit lekt.' En vooral met vriesweer kan dat peoder door statische elektriciteit al tot ontploffing komen.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet onderzoek naar de precieze samenstelling van het illegale knalvuurwerk.