Man in nek gestoken in Spijkenisse

Een 31 jarige bewoner van een pand aan de Eerste Heulbrugstraat in Spijkenisse is op Nieuwjaarsochtend met een mes in zijn nek gestoken.

De bewoner merkte om ongeveer 07.00 uur dat een man buiten in de vensterbak van zijn woning zat. Omdat deze man kennelijk dronken was, zei de bewoner daar iets van. De man pakte daarop een mes en stak de bewoner in zijn nek. Daarna ging de verdachte er vandoor. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Ondertussen stelde de politie een onderzoek in en zij kreeg tijdens dit onderzoek de melding dat de verdachte zich mogelijk zou ophouden in de Zwanenhoek in Spijkenisse. Daar werd inderdaad een man aangetroffen die kon worden aangemerkt als verdachte van dit incident. Hij is aangehouden en overgebracht naar een politiebureau.