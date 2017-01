Twee brandweermannen gewond na slippartij met brandweerauto

De brandweerwagen was onderweg naar een verkeersongeval, maar raakte zelf van de weg omdat het naar eigen zeggen spekglad was. Een van de brandweermannen kwam met zijn voet bekneld te zitten en is door collega's uit Laren uit zijn benarde positie bevrijd. Ook de chauffeur van de brandweerwagen had klachten. Beide zijn naar een ziekenhuis overgebracht.

De andere brandweermannen bleven ongedeerd. De brandweerwagen raakte dusdanig beschadigd dat deze is afgesleept. De N346 is vanwege de gladheid afgesloten.