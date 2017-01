Gewonde bij schietpartij in Enschede

Aan de Ruischenborchstraat in Enschede is dinsdagochtend vroeg een man in zijn auto beschoten. Hij raakte gewond.

De gealarmeerde agenten troffen rond 2.39 uur in de straat een personenauto met meerdere kogelgaten aan. Een 28-jarige gewonde man uit Enschede bevond zich in een woning in de buurt. Hij was daar opgevangen nadat hij de bewoonster had verteld dat hij was beschoten. De man verklaarde dat hij werd beschoten toen hij in zijn auto zat. De man is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is onmiddellijk een onderzoek gestart. De beschoten auto is voor nader forensisch onderzoek weggesleept. Tevens wordt er een buurtonderzoek gehouden.

De politie wil graag met getuigen in contact komen die meer weten over dit schietincident.