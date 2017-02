Oproep aan Amsterdammers om Blauwe Moskee te bewaken

De bewoners in Amsterdam worden opgeroepen om vrijdagmiddag tijdens het middaggebed toezicht te houden op de deuren van de Blauwe Moskee in Amsterdam. Hiertoe hebben Samenwerkende organisaties in het Veiligheidspact tegen Discriminatie opgeroepen.

Aanslag Quebec

De Amsterdammers worden gevraagd hun solidariteit te uiten met de moslimgemeenschap in reactie op de recente aanslag op een moskee door een rechts-extremistische student tijdens het avondgebed in de Canadese stad Quebec die zes mensenlevens kostte en acht anderen verwondde, zo laat het Veiligheidspact tegen Discriminatie op hun Facebookpagina weten.

Doelwit

'Dit tragische incident staat niet op zich; vorig jaar werd daar al een varkenskop voor de deur gevonden. Agressie en geweld tegen islamitische gebedshuizen zijn internationaal wijd verspreid, maar krijgen niet overal evenveel aandacht. Ook in Nederland zijn islamitische instituties regelmatig doelwit. Vier grote moskeeën, waaronder de Blauwe Moskee in Amsterdam, kondigden als reactie op de terreurdaad in Canada eigen maatregelen aan om hun veiligheid op te schroeven', stelt het Veiligheidspact tegen Discriminatie.

Tegen discriminatie

Het Veiligheidspact tegen Discriminatie heeft als centraal uitgangspunt dat fundamentele verschillen in levenswijze en verschillen van mening in een pluriforme samenleving inzet kunnen zijn van dialoog of debat, maar nooit een motief mogen zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om over te gaan tot verbaal of fysiek geweld. In het pact werken organisaties van onder meer joden, moslims, christenen, LHBT’s, Afro-Nederlanders en humanisten en velen op persoonlijke titel samen.

Blijven bouwen aan onderling vertrouwen

'Laten we voorkomen dat angst voor de ander de overhand krijgt en blijven bouwen aan het onderlinge vertrouwen en investeren in structureel contact. Iedereen is morgen van harte welkom vanaf 12.00 uur bij de Blauwe Moskee, Henri Dunantstraat 14 om mee te doen aan deze solidariteitsactie. Julia van Rijn van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), zal kort het woord voeren', aldus het Veiligheidspact tegen Discriminatie.