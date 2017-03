Man rijdt met auto achterop tractor en overlijdt

Vrijdagavond is in het Limburgse America een bestuurder van een personenauto om het leven gekomen bij een aanrijding met een tractor. 'Een traumahelikopter kwam ter plaatse, de man overleed ter plekke', meldt de politie vrijdagavond.

Achterop tractor gereden

De bestuurder reed rond 20.15 uur op de Midden-Peelweg in de richting van Sevenum en kwam door nog onbekende oorzaak in aanrijding met een tractor. Hij reed met zijn personenauto achterop deze tractor. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar de man is uiteindelijk in de ambulance overleden.

VOA

Verkeersongevallenanalyse van de politie is op dit moment ter plaatse en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Identiteitsgegevens van het slachtoffer worden op een later moment bekend gemaakt als de familie is ingelicht.