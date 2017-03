Nieuwe tankerterminal op Maasvlakte

Op het terrein van 27 hectare komen 52 tanks met een capaciteit van circa 1,3 miljoen m3. Het Havenbedrijf Rotterdam bouwt een kade van 1.100 meter voor drie grote of vijf kleinere zeeschepen. In de Hudsonhaven komen negen aanlegplaatsen voor de binnenvaart.

De HES Hartel Tank Terminal wordt een onafhankelijke opslagterminal waar klanten olieproducten op- en over kunnen slaan. BP heeft een meerjarig contract waarmee zij haar activiteiten in Rotterdam vergroot.

Jan Vogel, CEO HES International: 'Met de ontwikkeling van deze ‘state of the art’ terminal speelt HES International in op de lange-termijn wensen van haar klanten. Tegelijkertijd realiseren we onze ambitieuze groeiplannen. Samen met de uitbreidingen op onze andere terminals, wordt onze positie als één van Europa’s belangrijkste bedrijven in de op- en overslag van droge en natte bulk producten door de ontwikkeling van deze terminal verder versterkt.'

'De investering van HES International past in de trend dat grote internationale spelers Rotterdam zien als een strategische locatie en daarom hier investeren en hun activiteiten concentreren. Daar zijn we blij mee, want die concentratie van activiteiten zorgt voor meer efficiency en dus een lagere footprint. Tegelijkertijd versterkt dit de concurrentiepositie van Rotterdam', zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. 'Deze nieuwe terminal past in onze strategie om tijdens de energietransitie zowel de bestaande sectoren in onze haven te blijven ondersteunen als ook nieuwe industrie tot ontwikkeling te brengen.'

Op de terminal worden zogenoemde 'clean petroleum products' opgeslagen zoals diesel, gasolie en benzine. Ook wordt het op de terminal mogelijk om producten te mengen, additieven toe te voegen en lading te homogeniseren. De tanks variëren in grootte van 5.000 tot 50.000 m3 en zijn geschikt om verschillende producten in op te slaan. Aan- en afvoer zal deels via pijpleidingen plaatsvinden, maar vooral via schepen. Aan de kade kunnen alle maten zeeschepen afmeren, zelfs VLCC’s (Very Large Crude Carriers) met een diepgang van 21 meter.

De terminal zal voldoen aan zeer hoge eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Volgens de planning wordt de terminal in 2018 en 2019 gebouwd en zal deze naar verwachting eind 2019 gereed zijn.