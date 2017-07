Vrouw ernstig mishandeld in woning van zus

De politie is nog steeds op zoek naar mogelijke getuigen van een zware mishandeling van een vrouw in een woning aan de De Kempenaerstraat in Rotterdam. Het incident speelde zich maandag 3 juli af maar de politie doet nu opnieuw een getuigenoproep.

Vakantie

Het slachtoffer hield een oogje in het zeil op de woning van haar zus, die met vakantie was. Toen zij net de woning wilde verlaten, werd ze vanachter hardhandig de woning weer ingeduwd.

Bewustzijn verloren

Daar werd de vrouw dusdanig mishandeld dat ze even het bewustzijn verloor. Toen zij weer bijkwam hoorde zij buiten voor de woning een vrouw telefoneren. De dader hoorde dit ook en besloot te vluchten. Ook de bellende vrouw is weggelopen.

Getuigenoproep

De politie is naarstig op zoek naar de vrouw die voor de woning heeft gebeld, waardoor de dader hoogstwaarschijnlijk is gevlucht. Daarnaast wil de politie graag met mensen in contact komen die iets verdachts hebben gezien of gehoord tussen 22.30 en 23.00 uur aan de Kempenaerstraat. U wordt verzocht contact op te nemen met de politie op nr. 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.