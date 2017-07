Drie auto's in brand gestoken tijdens overval op geldwagen

De overval werd gepleegd door twee personen die daarna op een scooter in de richting van de Maasstraat zijn gevlucht. De medewerkers van het geldtransport bleven ongedeerd.

De politie startte direct een groot onderzoek en zette onder meer de politiehelikopter in om de daders te vinden. De vermoedelijke vluchtscooter werd even later aangetroffen op de Citadel. Het tweetal zou verder een grote zwarte tas bij zich dragen. Min of meer gelijktijdig met de overval, vlogen drie auto´s die in de buurt van het geldtransport stonden in de brand. Of deze autobranden en de overval met elkaar te maken hebben, is nog niet bekend. Mogelijk moesten de autobranden zorgen voor verwarring bij de politie. De politie doet onderzoek.