'Moeder van achtergelaten baby in auto nuanceert de feiten'

De politie heeft vrijdagmiddag in Dordrecht na de melding van een alerte getuige een baby die alleen in een auto zat er uit gehaald door een ruitje in te slaan.

'Ouder nergens te zien'

'Vanmiddag een melding van een alerte omstander welke zag dat er een baby alleen in een auto zat. De ouders waren nergens in de omgeving te zien', zo meldt de politie Dordrecht op Instagram.

Ruit ingeslagen

'Daarop hebben we het zekere voor het onzekere genomen en de autoruit eruit geslagen. De baby is nagekeken door de ambulance. Gelukkig mankeerde de baby niks. Later kwam er een ouder aanlopen. De baby en de ouder zijn herenigd', aldus de politie.

Moeder nuanceert feiten

De politie van Dordrecht zag in de media een verhaal voorbijkomen waarin de moeder van de baby aan het woord is. 'In dit artikel worden de feiten behoorlijk genuanceerd waardoor het lijkt alsof wij te impulsief gehandeld hebben', aldus de politie van Dordrecht. De vrouw gaf aan 'slechts enkele ogenblikken' weg te zijn geweest om een cadeautje te kopen. 'De werkelijkheid is dat de moeder op z'n minst 50 tot 55 minuten is weggeweest en terug kwam met een grote hoeveelheid boodschappen. Wij bedoelen dit niet om de moeder een hak te zetten en/of een discussie uit te lokken. Wij willen hiermee aantonen dat wij een dergelijk besluit om een baby uit een auto te halen niet zomaar doen. Wij zullen dit altijd doen voor het welzijn van het kind! '