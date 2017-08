Opnieuw urenlange vertraging op vakantieroutes naar het zuiden

Franse wegen al druk

'In Frankrijk is het al erg druk op de Autoroute du Soleil (A7) en de A9 Montpellier richting Spaanse grens . Ook op de A71/A75, de route Clermont Ferrand – Narbonne groeien de files en loopt de vertraging voor het verkeer flink op', aldus de ANWB.

Duitsland nog rustig

Verkeer in Duitsland ondervindt nog nauwelijks hinder van de verkeersdrukte. Alleen op de A8 München richting Salzburg staat het flink vast en moeten vakantiegangers rekening houden met een uur extra reistijd. In het zuiden van Oostenrijk is het voor de Karawankentunnel op de grens met Slovenië lang wachten. De wachttijd voor de Gotthardtunnel in Zwitserland valt nog erg mee.

Italië

Italianen genieten van een lang weekend en zijn massaal onderweg naar de Adriatische Zee. Op de A14 Milaan – Bologna is het al sinds vanmorgen vroeg erg druk en loopt de vertraging op tot bijna 3 uur. Terugkerende vakantiegangers op de A22 Verona richting de Brennerpas komen rond het Gardameer in de file en kost het een uur extra om de Oostenrijkse grens te bereiken.

Drukte tot 14.00 uur

De verwachting is dat ook veel terugkerende vakantiegangers vandaag in lange files geraken maar die blijven vooralsnog uit. Net als de afgelopen zaterdagen zal de drukte op de wegen tot ca. 14.00 uur aanhouden en daarna langzaam afnemen.