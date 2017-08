Slachtoffer woningbrand Doetinchem geïdentificeerd

De politie heeft de identificatie van de persoon die omgekomen is bij de woningbrand zaterdagavond aan de Papaverstraat in Doetinchem is afgerond.

'Het slachtoffer is een 58-jarige vrouw uit Doetinchem. De politie heeft haar nabestaanden geïnformeerd', zo laat de politie dinsdag weten.

Door brand omgekomen

De brand woedde zaterdagnacht in het huis aan de Papaverstraat. Uit onderzoek aan het lichaam van het slachtoffer is gebleken dat de vrouw door de brand om het leven gekomen is.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand en wat er precies gebeurd is, is nog in volle gang. Afgelopen zondagavond hield de politie een 53-jarige vrouw aan op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Meer informatie kan de politie op dit moment niet delen.