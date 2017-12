Bewoonster (81) in bed ook geraakt door kogel schietpartij Overvecht

Bij de nachtelijke schietpartij in het Utrechtse Overvecht, waarbij volgens de politie vermoedelijk met een automatisch vuurwapen is geschoten op een rijdende auto, is ook een 81-jarige bewoonster van de Japuradreef gewond geraakt. 'Zij lag in haar woning te slapen en werd door een kogel geraakt in haar been', zo laat de politie maandagmiddag weten.