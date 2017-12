Hart van 11.239 lampionnen verlicht middelpunt van Nederland

Opbrengst naar kankeronderzoek

Achter iedere lampion zit een bijzonder verhaal voor iemand die kanker heeft gehad, een steuntje in de rug verdient of is overleden. Donateurs gaven online de naam van de dierbare op, die handgeschreven op de lampion is gezet. De opbrengst van de lampionnen komt ten goede aan kankeronderzoek.

Record

Vorig jaar was De Afsluitdijk het decor van deze actie. Daar zijn 6223 lampionnen geplaatst. Dit jaar is dat aantal bijna verdubbeld. De verlichting was te volgen via een livestream met presentatoren Fien Vermeulen en John Williams. Het verlichte hart was prachtig zichtbaar en er waren verhalen van donateurs. Doneren kan nog tot 10 januari 20.00 uur op www.kwf.nl/lampion.

