FIOD neemt grote partij illegale sigaretten in beslag

De FIOD heeft woensdag een 55-jarige man uit Tilburg aangehouden. De man reed in een gehuurde bestelbus met ruim 1 miljoen illegale sigaretten. De auto was kort voor de aanhouding geladen in een loods in Breda. De FIOD is vervolgens ook de loods in Breda binnengetreden.