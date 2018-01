FIOD hoort meerdere verdachten luchthaven schiphol

De fiscale opsporingsdienst FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar fraude met bouwfacturen op Schiphol.

Volgens het NRC zouden meerdere verdachten en verdachte bedrijven in beeld zijn gekomen, onder wie oud-werknemers van de luchthaven en van installatiebedrijven die voor de vastgoedtak van Schiphol werken.

Volgens de krant zouden afgelopen weken tien tot vijftien verdachten en getuigen zijn gehoord door de FIOD.

Het functioneel parket bevestigt dat het onderzoek „in volle gang” is. Het verdenkt de verdachten van „passieve en actieve omkoping” en „(betrokkenheid bij) valsheid in geschrifte”. Onterecht gedeclareerd geld zou door de verdachten „uiteindelijk in eigen zak” zijn gestoken.

De werknemer van het vastgoedbedrijf zorgde dat de vermoedelijk valse facturen uitbetaald werden. De verdachten zouden met behulp van valse facturen het vastgoedbedrijf tienduizenden euro's hebben laten betalen. Dat geld zou door verdachten uiteindelijk in eigen zak zijn gestoken.

Het onderzoek is gestart na aangifte door het vastgoedbedrijf. Getuigen en verdachten worden gehoord door de FIOD.

----------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+