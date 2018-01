Doodgeschoten 17-jarige Mohammed was stagiaire en geen bekende politie

De 17-jarige jongen Mohammed, die vrijdagavond bij het schietincident dodelijk getroffen werd in het buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat in Amsterdam, is geen bekende van de politie. 'Mohammed was als stagiaire aan het werk in het buurthuis. Zijn rol bij dit misdrijf is voor het onderzoeksteam nog geheel onduidelijk', zo meldt de politie zaterdag.

Vrouwelijke stagiaire (20)

Datzelfde geldt ook voor de 20-jarige jonge vrouw die gewond raakte aan haar benen. Zij was ook op dat moment werkzaam achter de bar als stagiaire en is bij de schietpartij geraakt. 'Alles lijkt erop dat deze vrouw abusievelijk is geraakt', aldus de politie.

Gewonde 19-jarige jongen

De 19-jarige Gianni die gewond raakte is vannacht nog geopereerd en is buiten levensgevaar. Hij raakte bij een eerdere schietpartij, op 23 november 2017 op de Leeuwenwerf ook gewond. De recherche onderzoekt ook zijn rol. Deze man is wel bij politie en justitie bekend.

Wonder

Het onderzoeksteam spreekt van een wonder dat er geen andere kinderen of aanwezigen zijn getroffen bij de schietpartij. In het buurthuis zijn op meerdere plaatsen kogelinslagen aangetroffen. Het is daarom dat er kan worden gesproken over een wonder dat er niet nog meer onschuldige kinderen of aanwezigen zijn geraakt.

Uitgebrande auto

Van de daders is niet veel bekend. Het vermoeden is dat ze zijn gevlucht met een zwarte BMW 1 serie. Rond 22.30 uur is er op de Dantestraat (zuidoost) een in brand gestoken zwarte BMW 1 aangetroffen. Het vermoeden is dat dit de vluchtauto betreft. De eerder op vrijdagavond aangetroffen witte VW Polo in de Burgemeester Fockstraat blijkt na onderzoek niets met de schietpartij te maken te hebben. De zwarte BMW 1 is voor sporenonderzoek overgebracht en veiliggesteld. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het voertuig is uitgebrand en er is goede hoop dat er in of aan het voertuig sporen worden aangetroffen.

Gerichte actie

De recherche heeft sterke aanwijzingen dat de schutters mogelijk gericht op zoek waren naar een specifieke persoon of personen. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de daders kennelijk een naam of namen geroepen hebben naar wie ze op zoek waren. Nader onderzoek zal dit verder moeten uitwijzen.

