Sneltramlijn Uithof 84 miljoen duurder

De Uithoflijn wordt, later dan eerdere gepland, in de tweede helft van 2019 gefaseerd in gebruik genomen. 'In december 2019 gaat de lijn volledig in exploitatie', zo heeft de provincie Utrecht woensdag bekendgemaakt.

Hogere kosten

Met het uitstel van de start van de tramlijn, het langer in bedrijf houden van lijn 12, de extra bouwwerkzaamheden en de langere bouwtijd vallen de kosten hogere uit dan geraamd.

84 miljoen euro

'Daarnaast zijn er middelen nodig voor de voorbereiding op beheer en exploitatie, proefbedrijf en ontvangstorganisatie en voor de meerkosten bij de nieuwbouw van de tramremise in Nieuwegein. In totaal is 84 miljoen euro nodig binnen en buiten het project om de Uithoflijn af te kunnen ronden en in exploitatie te kunnen nemen', aldus de provincie. De gemeente Utrecht draagt 25 miljoen van deze kosten. Het resterende bedrag is 59 miljoen euro voor de provincie Utrecht, waarvan al 30 miljoen euro is aangevraagd.

Vaartsche Rijn en P+R De Uithof

In de tweede helft van 2019 gaan de trams rijden voor de reizigers tussen haltes Vaartsche Rijn en P+R De Uithof, zodat buslijn 12 wordt ontlast. Dat is de verwachting van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht, die samen opdrachtgever zijn van de Uithoflijn. Zodra de Uithoflijn volledig in exploitatie gaat, vervalt buslijn 12. De provincie en de gemeente blijven uiteraard grote inspanningen leveren om eerder in volledige exploitatie te gaan.

