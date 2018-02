Plassen, piekeren en snurken grootste frustraties in de nacht

Twee op de drie Nederlanders geeft aan 's nachts regelmatig wakker te worden. Een op de drie voelt zich na een nacht slapen niet helemaal opgeladen en begint vermoeid aan de dag. Dit ondanks het feit dat Nederlanders per nacht gemiddeld meer dan zeven uur slapen, zo blijkt uit onderzoek van IKEA Nederland* naar Nederlandse slaapgewoontes.

Hoe ouder hoe fitter

Hoe ouder we worden, hoe fitter we ons in de ochtend voelen: 66-plussers voelen zich het meest uitgerust na het slapen (33,3% t.o.v. 19,8% bij jongvolwassenen). 's Nachts moeten plassen (31,3%), piekeren (20,4%) en een snurkende bedgenoot (9,6%) vormen de drie grootste ergernissen onder Nederlanders. Jongvolwassenen (18-34 jaar) zijn de grootste piekeraars: voor bijna een op de drie is piekeren 's nachts de meest genoemde frustratie. Vrouwen (23%) piekeren bovendien meer dan mannen (17,6%). Ook ergeren vrouwen (11,5%) zich vaker dan mannen (7,7%) aan hun snurkende bedgenoot. Mannen hebben 's nachts juist weer meer last van geluiden buitenshuis - van bijvoorbeeld de straat of de buren (16,4% t.o.v. 7,4% bij vrouwen).

Naar bed met social media

Jongvolwassenen sluiten de dag af én beginnen de dag met social media, WhatsApp en SMS: ongeveer een derde checkt deze diensten vlak voor het slapengaan en direct na het wakker worden. Mannen lezen na het wakker worden vaker het nieuws (8,4% t.o.v. 4,8%), vrouwen zitten meer op social media (7,3% t.o.v. 2,6%). Ouderen zitten in de ochtend beduidend minder op social media (4,1% t.o.v. 29,8% bij de jongvolwassenen), deze groep stapt meteen uit bed om te douchen (28,1%) of te ontbijten (24,1%). Een kwart van de Nederlanders kijkt voor het slapengaan regelmatig een serie of film in bed. Toch blijft een boek lezen in bed ook populair, met name onder vrouwen (19,3%).

Rommel, bed verschonen en huisdieren

De top vijf ergernissen in de slaapkamer zijn gehorigheid (11%), te veel licht (8,5%), te hoge temperatuur (8,5%), rommel (7%) en te lage temperatuur (5%). Vrouwen (8,3%) ergeren zich vaker aan rommel in de slaapkamer dan mannen (5,7%). Ouderen verschonen hun bed opvallend vaker dan jongeren. Ruim een kwart van de jongvolwassenen verschoont zijn of haar bed minder dan één keer in de twee weken, bij 66-plussers is dit slechts 9,1%. In bed dragen mannen het liefst ondergoed (33,5%) en vrouwen een pyjama of nachtjapon (56,5%). Vijftien procent van de ondervraagden slaapt naakt. Uit het onderzoek blijkt verder dat een op de twintig Nederlanders het bed deelt met zijn of haar huisdier.