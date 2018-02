Drietal uit bouwtop opgepakt voor corruptie

Corruptie

'Zij worden verdacht van corruptie, valsheid in geschrift en belastingfraude. De FIOD deed doorzoekingen in twee bedrijfspanden in Amsterdam en een woning in Badhoevedorp', aldus de FIOD.

Sportcarrière zoon projectontwikkelaar

Het vermoeden is dat het bouwbedrijf als tegenprestatie voor het verkrijgen van een opdracht ten minste € 500.000 heeft geïnvesteerd in de sportcarrière van de zoon van de projectontwikkelaar. Het ‘sponsorgeld’ werd via een verhullende constructie tussen de projectontwikkelaar en het bouwbedrijf betaald.

'Sponsorgeld'

De projectontwikkelaar betaalde dit bedrag als kosten aan het bouwbedrijf, die het bedrag door stortte aan een stichting van de projectontwikkelaar als ware het sponsorgeld. Het onderzoek is gestart na een melding van een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Aanpak corruptie prioriteit

Corruptie is het maken van misbruik van toevertrouwde macht en/of bevoegdheden voor persoonlijk gewin. Corruptie is er in alle soorten en maten, in verschillende branches en allerlei landen. Corruptiebestrijding is belangrijk omdat corruptie het vertrouwen van burgers in overheid en economie ondermijnt en concurrentievervalsend werkt.

Melden van ongebruikelijke transacties

De FIU-Nederland (FIU) is de instantie waar onder meer accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze zogenoemde poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Ongebruikelijke transacties

Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transacties als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

Functioneel Parket

Verdachte transacties die mogelijk te relateren zijn aan corruptie worden bij de FIOD beoordeeld door het Anti Corruptie Centrum (ACC). Het ACC is ingericht naar aanleiding van de geïntensiveerde (inter)nationale aandacht voor corruptiebestrijding. Het ACC is een onderdeel van de FIOD en werkt nauw samen met andere organisaties zoals de FIU, Rijksrecherche en het Functioneel Parket.