Witwasonderzoek Arnhem; aanhouding en sluiting vier horecazaken

In een witwasonderzoek heeft de politie, in samenwerking met de FIOD, op dinsdagochtend 6 maart een 65-jarige Arnhemmer aangehouden en heeft er een doorzoeking in zijn woning plaatsgevonden. De man wordt verdacht van gewoontewitwassen, waarbij hij met crimineel verkregen geld horecagelegenheden in de Arnhemse binnenstad financiert.

Tijdens de zoeking in zijn woning is er een contant bedrag van ruim €10.000,- aangetroffen en in beslaggenomen. Ook is er beslag gelegd op een zeiljacht. Op last van burgemeester Marcouch zijn vier horecazaken aan de Korenmarkt in Arnhemse per direct gesloten.

De gemeente kreeg afgelopen najaar argwaan toen de verdachte zich intensief bezighield met de exploitatie van betreffende horecazaken. In korte tijd werden drie horecazaken overgenomen en gingen er verhalen rond over het criminele verleden van de man.

Dit signaal werd door de gemeente bij de politie gemeld en tevens werd het landelijk bureau Bibob ingeschakeld. Dit heeft er toe geleid dat de recherche in oktober 2017 een onderzoek is gestart naar de Arnhemmer.

Illegale herkomst

Afgelopen maanden heeft de recherche in samenwerking met de FIOD onderzoek gedaan om de herkomst van de geïnvesteerde gelden te herleiden. Tijdens het onderzoek is er zicht gekomen op bezittingen en investeringen van enkele honderdduizenden euro’s waarvoor geen legale herkomst te vinden is.

De burgemeester van Arnhem heeft besloten de zaken direct te sluiten, in afwachting van de verdere resultaten van het rechercheonderzoek en het bureau Bibob.