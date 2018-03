Prinses Beatrix zet zich in voor kinderen met een beperking tijdens NLdoet

Prinses Beatrix heeft samen met Prins Bernhard en Prinses Annette op vrijdag deelgenomen aan NLdoet van het Oranje Fonds. Het is het 14e jaar dat het fonds de grootste vrijwilligersactie van Nederland organiseert. Prinses Beatrix, Prins Bernhard en Prinses Annette hebben in Kinderdagcentrum Onder één Dak in Amersfoort geholpen met het maken van leer- en speelmaterialen en het lenteklaar maken van de tuin.

In Kinderdagcentrum Onder één Dak leren kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking omgaan met dagelijkse activiteiten. Veel van hen hebben een stoornis in het autismespectrum, soms gecombineerd met gedragsproblemen. Een aantal heeft een ernstig meervoudige beperking. Het maken van nieuwe leer- en speelmaterialen kost veel tijd en de begeleiders komen er naast de dagelijkse werkzaamheden vaak niet aan toe.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daarom organiseert het fonds jaarlijks NLdoet, dit keer op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart. Tijdens deze dagen kunnen mensen een aantal uur van hun tijd beschikbaar stellen en zich zo op een laagdrempelige manier inzetten voor anderen. Naar verwachting komen in het hele koninkrijk zo’n 375.000 NLdoet-vrijwilligers in actie. In totaal zijn er ruim 10.500 activiteiten aangemeld.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds, dat is opgericht als huwelijkscadeau aan het paar. Jaarlijks steunt het Oranje Fonds duizenden projecten die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.