Kruisgrijper gezocht in Rotterdam

De politie van Rotterdam is op zoek naar een Kruisgrijper. Vrijdagavond 9 maart belden kort achter elkaar twee vrouwen naar de politie met een vergelijkbaar verhaal.

In een tijdsbestek van zo’n vijf minuten waren beiden in de omgeving van de Schietbaanlaan geschrokken van een man die achter hen opdook en hen vol in het kruis greep. Daarna maakte hij zich direct uit de voeten.

Wie zijn deze getuigen?

Twee mannen kwamen op het gegil van het eerste slachtoffer op de Jan van Vuchtstraat af, en zeiden dat de man die zij beschreef hen ook was opgevallen. Het tweede slachtoffer, belaagd op de kruising van de Claes de Vrieselaan en de Schermlaan, vertelde de rechercheurs dat twee jongens op haar hulpgeroep af waren gekomen en achter de verdachte aan waren gerend in de richting van de Schietbaanlaan. Zij zouden hem een pand in hebben zien gaan.