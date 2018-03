Aangehoudingen in onderzoek naar handel in illegale geneesmiddelen

Bij een gezamenlijk actie van FIOD, politie, Openbaar Ministerie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn donderdag vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man en een 33-jarige vrouw uit gemeente Zaltbommel en twee 30-jarige vrouwen uit gemeente Haarlemmermeer. Ze worden verdacht van handel in illegale geneesmiddelen waaronder anabolen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Tijdens de actie zijn twee woningen in de gemeente Zaltbommel en een woning in gemeente Haarlemmermeer doorzocht. Hierbij zijn drugs- en geldhonden van de Douane ingezet.

Er is beslag gelegd op een grote hoeveelheid illegale geneesmiddelen en anabolen en enkele duizenden euro’s contant geld. Ook is een hoeveelheid cocaïne in beslag genomen.