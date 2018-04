FIOD neemt koffer in beslag met 825 duizend euro contant geld

De FIOD heeft donderdag 5 april bij een bankkluis in Rotterdam een koffer in beslag genomen met 825 duizend euro contant geld. Daarna zijn doorzoekingen gedaan in woningen in Roosendaal en Sint Willebrord. Hierbij is beslag gelegd op administratie.