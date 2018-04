FIOD doet doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft donderdag drie doorzoekingen gedaan in twee woningen in Numansdorp en Rockanje en een accountantskantoor in Rotterdam. De verdenking is dat een 73-jarige man, woonachtig op Nederlandse Antillen, een opbrengst van vele miljoenen heeft ingebracht in een Stichting Particulier Fonds (SPF), vergelijkbaar met een trust. Er is administratie in beslaggenomen.