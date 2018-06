Fietsersbond wil schoolroutes veiliger maken

Waarom vindt de Fietsersbond veilige schoolroutes zo belangrijk?

1. Minder ongelukken. Kinderen leggen jaarlijks duizenden kilometers af op weg naar school. Hoe veiliger de route hoe minder ongelukken.

2. Ervaring opdoen. Na de basisschool moeten kinderen vaak een eind fietsen naar de middelbare school. Fietsen naar de basisschool is een goede oefening om veilig zelfstandig in het verkeer op pad te gaan.

3. Betere schoolprestaties. Fietsen heeft een positieve invloed op de leerprestaties van kinderen positief. Uit onderzoek blijkt namelijk dat fietsers helderder denken, creatiever zijn en zich beter kunnen concentreren.

Wat gaat de Fietsersbond met de meldingen doen?

De Fietsersbond wil de omgeving van de school in kaart brengen om zo veilige schoolroutes te kunnen ontwikkelen. De lokale afdelingen van de Fietsersbond gaan aan de slag met de knelpunten die ouders en kinderen in het meldpunt signaleren.

Ouders en kinderen kunnen onveilige situaties die zij onderweg in het verkeer naar school tegenkomen, doorgeven op het meldpunt dat afgelopen donderdag tijdens het Nationaal Fietscongres werd gelanceerd. De route naar school is voor veel kinderen best ingewikkeld. Auto’s rijden vaak hard, kinderen moeten drukke wegen oversteken en hebben door bijvoorbeeld geparkeerde auto’s minder goed zicht op het verkeer.

Fietsende schoolkinderen leren beter

De fietser zet het lichaam in beweging én ook de hersenen. Fietsers krijgen in het geheugencentrum hippocampus zelfs nieuwe hersencellen aangemaakt, die ook nog eens sneller groeien. Na een fietstochtje naar school kun je gemakkelijker leren en beter concentreren. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Alle reden, vindt de Fietsersbond, om te stimuleren dat alle kinderen en tieners naar school fietsen. En juist dat is een punt van zorg: steeds meer scholieren hebben geen fiets of gaan met de auto naar school. Een gemiste kans! De Fietsersbond kan niet genoeg benadrukken dat Nederland moet blijven investeren in de positie van Nederland als eerste fietsland in Europa. En om Nederlanders van jong tot oud te blijven stimuleren om de fiets te pakken, waar dat maar even kan.

Zelfstandig fietsen naar school

Kinderen die met de fiets naar school gaan, hebben een beter waarnemingsvermogen, hun fysieke conditie is beter, hun motoriek is wordt beter ontwikkeld, en ze kunnen de risico’s in het verkeer beter inschatten. De fietsvaardigheden van kinderen ontwikkelen zich sneller wanneer ze zo snel mogelijk zelf verkeerservaring opdoen. Zij kunnen dit volgens de Fietsersbond het beste leren door zelfstandig naar school te fietsen. Een verkeersveilige schoolomgeving en veilige schoolroutes zijn voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan.

Campagne Het Fietsende Schoolkind

De meldpuntactie is onderdeel van de campagne Het Fietsende Schoolkind. Naast de inventarisatie van veilige schoolroutes worden herinneringen aan de eerste fiets gedeeld via #mijneerstefiets en vragen we ouders in september een fietsbelofte te doen. Het Nederlandse fietsende schoolkind is uniek in de wereld. Waar in andere landen kinderen vooral met de schoolbus naar school worden gebracht, is het in Nederland een goede gewoonte om je kind met de fiets naar school te laten gaan. “Je kan best stellen dat het fietsende schoolkind onderdeel is van ons cultureel erfgoed”, zegt Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, “Daar mogen we heel trots op zijn! Laten we ervoor zorgen dat onze kinderen lekker blijven fietsen. Het is gezond, het maakt je blij en zelfstandig”. Met de campagne vraagt de Fietsersbond aandacht voor deze groep bijzondere jonge fietsers.

Meldingen kunnen geplaatst worden op fietsersbond.nl/meldpuntschoolroute.