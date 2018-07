Man (68) die door partner werd aangereden in ziekenhuis overleden

De politie onderzoekt de precieze toedracht van het incident, welke plaatsvond op de Zandstraat. De vrouw (67) zit nog vast. Agenten horen diverse getuigen, ook wordt de auto technisch onderzocht. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

De man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door zijn partner bij hun woning aan de Zandstraat aangereden. Het stel had die nacht ruzie gekregen. Toen de vrouw in de auto wilde wegrijden, is de man vermoedelijk voor de auto gaan staan om haar tegen te houden. De vrouw is toen toch weggereden, waarbij de man ten val kwam. Hij raakte zwaargewond. Zij werd later aangehouden. Dit meldt Omroep Zeeland zondag. Uit onderzoek moet nog wel blijken of de val van de man echt door de vrouw is veroorzaakt. Duidelijk is al wel dat de vrouw veel te veel had gedronken. Bij een ademanalyse op het politiebureau bleek dat ze bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol ophad (460 ug/l).