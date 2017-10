Max Verstappen wint Grand Prix van Maleisië

Het is zijn tweede overwinning in de Formule 1. Verstappen liet daarmee Lewis Hamilton (tweede) en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo (derde) achter zich. Dit meldt onder meer de NOS.

De tweede overwinning in de Formule 1 komt voor Verstappen op een mooi moment: één dag na zijn verjaardag. Een mooier cadeau had Max Verstappen zich niet kunnen wensen. Op het podium vertelt hij aan de media: 'Het voelde vanaf de start goed. Dus ging ik meteen vanaf ronde één in de aanval op Lewis Hamilton en mijn auto was geweldig. Het voelt geweldig om te winnen.'