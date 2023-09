JLR verlengt fabrieksgarantie naar vijf jaar

Dit initiatief geeft klanten extra zekerheid en gemoedsrust bij aanschaf van een model van de luxemerken van JLR.

De nieuwe garantievoorwaarden gelden voor alle nieuwe modellen van JLR in Europa – inclusief de mild hybrid en plug-in electric hybrid motorvarianten – en verlengt de bestaande garantie van drie jaar naar vijf jaar of 150.000 kilometer, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Als gevolg hiervan worden klanten volledig beschermd door de garantie en profiteren zij langer dan ooit van de hoogste servicekwaliteit. Klanten van Range Rover, Defender en Discovery kunnen gedurende vijf jaar of 150.000 kilometer ook rekenen op InControl Remote connectivity. Dit biedt extra gemak zoals het gemakkelijker aanvragen van hulp bij pech of ongevallen via de knop in de dakconsole en ligt volledig in lijn met de luxe merkervaringen die JLR biedt.