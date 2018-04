Ondernemen is booming: checklist voor de beginnende ondernemer

Checklist beginnende ondernemer

In 2018 verwacht ondernemend Nederland zelfs een verdere groei volgens het CBS. Dat is niet zo gek: de huidige economie is er perfect voor, waardoor men ook (voor het eerst sinds jaren) weer meer of hogere leningen afsluit om bijvoorbeeld te investeren in een onderneming en veel mensen dromen al jaren van een eigen bedrijf. Nu is het moment om stappen te gaan ondernemen. Daarom hebben we een checklist voor de beginnende ondernemer opgezet, zodat ook jij je eigen pad succesvol kunt gaan kiezen.

1. Kies de juiste rechtsvorm

Voordat je je gaat inschrijven bij de Kamer van Koophandel als ondernemer moet je voor jezelf bepalen onder welke rechtsvorm je bedrijf zal gaan vallen. Ga je in je eentje aan de slag en kies je voor een eenmanszaak? Of wordt het een VOF, een firma met meerdere medewerkers? Ook kun je kiezen voor een besloten vennootschap. Lees je vooraf altijd goed in en laat je adviseren door iemand van de KVK. Het is namelijk van groot belang dat je de juiste rechtsvorm kiest: dit komt namelijk later terug in je aansprakelijkheid en in de manier waarop je belasting moet betalen. Er zijn in totaal negen rechtsvormen waar je als beginnende ondernemer uit kunt kiezen.

2. Schakel meteen een boekhouder in

Tenzij je een bedrijf in de financiële en/of boekhoudsector opricht is het aan te raden om direct na oprichting een boekhouder in te schakelen. Dit kun je het beste vanaf het begin goed geregeld hebben: laat dit vooral iemand anders doen die gespecialiseerd is in boekhouding en de financiële kant van jouw onderneming. Een boekhouder of een specialist weet namelijk precies waar je op moet letten bij het investeren in je bedrijf, het winst maken en het doen van diverse aangiftes zoals de omzetbelasting en de inkomstenbelasting. Online vind je verschillende boekhouders en virtuele hulpen die jou verder kunnen helpen bij de boekhouding van je bedrijf. Wist je dat je met het boekhoudprogramma E-Boekhouden in de eerste 15 maanden gratis boekhouding hulp kunt krijgen? Dit programma beschikt over alle functies die jij nodig hebt om je boekhouding volledig op orde te krijgen. Zodra je dat geregeld hebt kun je direct verder met waar het echt om draait: winst maken.

3. Maak een financieel plan

Voor veel bedrijven geldt dat wanneer je een onderneming van de grond wilt krijgen, je een (behoorlijke) investering moet maken. Maak altijd aan het begin van je onderneming een zogeheten financieel plan, waarmee je direct de kansen van je bedrijf kunt inzien. Heb je geld nodig om te investeren, zo ja; hoeveel? Is dit haalbaar? Wanneer je voor jezelf begint als freelance fotograaf of freelance copywriter is het over het algemeen niet nodig om een investering te maken. Wanneer je echter een mediabureau wilt opzetten, klanten wilt gaan bereiken en reclame wilt gaan maken is het verstandig om al het een en ander achter de hand te hebben. Zoals we hierboven beschreven gebruiken veel beginnende ondernemers de huidige positieve economie om geld te lenen. Op dit moment zijn de voorwaarden gunstig wat betreft het afsluiten van een lening waardoor het het ideale moment is om een onderneming te starten en te investeren.

4. Verken de risico’s van het vak als ondernemer

Ook is het aan te raden om te kijken naar de ondernemersrisico’s die eventueel voor kunnen komen. Wanneer je in loondienst bent krijg je vaak gewoon doorbetaald wanneer je ziek bent of even uit de running bent. Als ondernemer, vooral als eigen baas, is dit vaak niet het geval. Zorg daarom dat je altijd over een aantal verzekeringen beschikt wanneer je ondernemer bent, zoals een aansprakelijkheidsverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Let daarbij ook op de opbouw van je pensioen: dit wordt niet automatisch geregeld zoals bij loondienst wel het geval is. Daarnaast is het altijd verstandig om een document aan te maken met algemene voorwaarden die je aan je klanten kunt sturen. Op die manier weten zowel zij als jij precies waar je aan toe bent wanneer je een samenwerking aan gaat.

5. Op zoek naar klanten

Tot slot is het belangrijk om, vooral in het begin, actief op zoek te gaan naar klanten. Natuurlijk is het heel afhankelijk van in welke sector je werkt, maar zorg altijd voor voldoende reclame, laat jezelf zien op netwerkevents in jouw werksector, zorg voor een mooie website, wees vindbaar in de zoekmachines en ga zo maar door. Juist omdat er steeds meer ondernemers bijkomen is het van groot belang om gezien te worden. Hierdoor is de kans op meer klanten en uiteindelijk dus ook meer winst een stuk groter.