Helft van jonge automobilisten vermoeid achter het stuur

Vrijwel alle jonge automobilisten (94%) zijn sinds het behalen van hun rijbewijs weleens vermoeid geweest tijdens het autorijden. Bijna de helft (49%) was tijdens het rijden zo moe dat zij moeite had de ogen open te houden. Drie procent van de jongeren is daadwerkelijk in slaapgevallen achter het stuur. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van TeamAlert onder 650 jongeren van 18 tot en met 24 jaar.

Slaaptekort belangrijkste oorzaak

Vermoeidheid begint vaak al vóór de autorit. Ruim acht op de tien jongeren (82%) voelen zich minimaal wekelijks moe, van wie 37% dagelijks. Daarnaast geeft 69% aan wekelijks of dagelijks minder te slapen dan nodig is om uitgerust wakker te worden.

Die vermoeidheid nemen jongeren mee de auto in. Slaaptekort is met 35% de meest genoemde oorzaak van een vermoeide autorit. Ook rijden na een lange of stressvolle dag speelt een rol. Jongeren ervaren vermoeidheid vooral tijdens nachtelijke ritten (47%) en op de snelweg (71%).

Vermoeidheid leidt tot gevaarlijke situaties

Vermoeidheid heeft merkbare gevolgen voor het rijgedrag. Van de jongeren die vermoeid achter het stuur hebben gezeten, merkt 74% dat de concentratie afneemt. Bijna drie op de tien reageren trager op verkeersborden of andere weggebruikers en 16% heeft moeite om op de eigen rijbaan te blijven.

De gevolgen blijven niet altijd beperkt tot een verminderd reactievermogen. Bijna een derde (31%) heeft door vermoeidheid belangrijke verkeersinformatie gemist. Veertien procent moest remmen of uitwijken om een ongeval te voorkomen en 5% raakte van de weg. Ook daadwerkelijke ongevallen komen voor: 2% botste tegen een obstakel en 1% had een aanrijding met een andere verkeersdeelnemer en/of een ongeval met letsel.

De muziek gaat harder, maar weinig jongeren stoppen om te slapen

Om wakker te blijven, zetten jongeren vooral de muziek harder of passen ze die aan (76%). Ook praten ze met iemand (44%) of openen ze het raam of zetten ze de airconditioning aan (43%). Deze maatregelen kunnen tijdelijk voor een alerter gevoel zorgen, maar nemen de vermoeidheid niet weg.

Effectievere maatregelen, zoals stoppen voor een dutje van een kwartier tot maximaal 30 minuten of het stuur overdragen aan een bijrijder of medebestuurder, worden minder vaak toegepast.