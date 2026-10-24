'Een beweegadvies in de spreekkamer kan zorggebruik terugdringen'

Zorgverzekeraar DSW maakte deze week een forse stijging van de zorgpremie bekend. Zorgverzekeraars pleiten daarom voor een gezonde leefstijl met goede voeding, minder alcohol en minder roken. Voldoende bewegen hoort ook in dit rijtje thuis', zo meldt Kenniscentrum Sport & Bewegen vrijdag.

'Zorg vanuit de spreekkamer meer op bewegen inzetten'

Deze laagdrempelige leefstijlverbetering helpt niet alleen aandoeningen te voorkomen, maar zorgt ook voor het verminderen van bestaande ziekte en het voorkomen van verergering. Juist bij mensen die al aan een aandoening lijden, moet de zorg vanuit de spreekkamer meer op bewegen inzetten.

Gezonde leefstijl stimuleren is daarom essentieel

Nederlanders verbruiken steeds meer zorg. Zowel de vergrijzing als de toename van het aantal mensen met een chronische aandoening heeft direct effect op de stijgende zorgkosten. Een gezonde leefstijl stimuleren is daarom essentieel. Daar hoort ook voldoende beweging bij.

Voorkomen van ziekte

Bewegen draagt bij aan het voorkomen van ziekte, het verminderen van bestaande aandoeningen en het voorkomen van verergering. Zeker voor mensen met een chronische aandoening zijn laatstgenoemde vormen van preventie belangrijk. Met beweging kunnen zij de ernst van hun klachten terugdringen, voorkomen zij verdere achteruitgang en helpt het de ontwikkeling van nieuwe aandoeningen voorkomen. Zo kan hun zorggebruik worden verminderd.

Kansen liggen in de spreekkamer

Kijken we naar het beweegpatroon van mensen met een chronische aandoening in 2025, dan zien we dat gemiddeld slechts 37 procent voldoet aan de beweegrichtlijnen. Omdat mensen met een chronische aandoening al vaak een arts of hulpverlener bezoeken, liggen juist daar kansen om hen te stimuleren meer te bewegen. Zo blijkt uit een rapport van het Mulier Instituut (2023) dat de kans dat iemand na een beweegadvies vanuit de zorg aan de beweegrichtlijnen voldoet, 1,42 keer zo groot is.

'Spreekkameradvies helpt'

Zorgprofessionals worden dan ook opgeroepen om bewegen in de spreekkamer standaard bespreekbaar te maken. Zo worden patiënten bewust van de positieve effecten van bewegen op hun gezondheid. Een klein advies vanuit de zorg geeft patiënten direct inzicht in wat zij zelf kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren.