Twee auto's van zelfde eigenaar in Delft in brand gestoken

Zondagavond laat zijn in Delft in de Van Kinschotstraat twee personenauto's tegelijk rond 23.45 uur in de brand gevlogen. 'Een getuige belde na ontdekking de hulpdiensten. We gaan uit van brandstichting en zoeken getuigen', zo heeft de politie maandag laten weten.

Melding

Agenten kregen een melding dat er twee auto’s aan de Van Kinschotstraat in brand stonden. De brandweer bluste de branden, maar de twee auto’s raakten zwaar beschadigd. De eigenaar deed aangifte en de politie zoekt getuigen.

Getuigenoproep

Heeft u iets verdachts gezien of gehoord op zondagavond 14 oktober tussen 23:15 en 23:45 uur in de omgeving van de Van Kinschotstraat of heeft u bewakingsbeelden waar mogelijk de verdachte(n) van deze brandstichting op staan bel dan met districtsrecherche Delft via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.