Brandweer bevrijdt persoon uit lift op NS-station in Boxtel

In de lift aan de zijde van bedrijventerrein Ladonk zat één persoon opgesloten. De brandweer heeft de liftkooi getornd en vervolgens de deur met een koevoet moeten open wrikken om de man uit de lift te kunnen bevrijden. Deze sprong echter direct op zijn fiets en was met de noorderzon vertrokken. De brandweer schakelde de lift en via het aanwezige beveiligingsbedrijf werd een liftmonteur in kennis gesteld uit voordat men rechtsomkeer maakte.