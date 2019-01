Rechtbank verbiedt staking bij VDL Nedcar

De rechtbank in Maastricht heeft de staking bij autofabriek VDL Nedcar in Born verboden.

De rechter neemt aan dat er inderdaad een concreet reëel risico is dat BMW binnen enkele maanden zal beslissen om niet meer in zee te gaan met Nedcar. Dan is er volgens de rechter maatschapprlijk een dringende noodzaak om dat collectieve actierecht, dat sociale grondrecht, te beperken. Daarom zal de rechter de stakingen verbieden. Dit meldt de Limburgse lokale zender L1 woensdag. De autofabrikant was naar de rechter gestapt om de voorgenomen staking op donderdag en vrijdag tegen te houden.

Vakbond FNV had de medewerkers van VDL Nedcar opgeroepen om voor 48 uur het werk neer te leggen. Het zou de tiende en elfde stakingsdag in ruim een half jaar tijd zijn. Volgens de advocaat van VDL Nedcar hebben de eerdere stakingen het bedrijf 9,3 miljoen euro gekost. Hij benadrukte woensdag in de rechtbank dat een nieuwe staking verregaande gevolgen zou hebben voor de toekomst van VDL Nedcar. Volgens de advocaat van FNV was dit geschetste scenario 'niet omstotelijk vastgelegd'. Ook in 2015 werd een dergelijk scenario geschetst, maar toen bleek de realiteit anders.

Loonsverhoging

De vakbonden riepen wederom op om te gaan staken, omdat ze met de fabriek niet tot een akkoord in de onderhandelingen kwamen. Het gaat om onder meer 3,5 procent loonsverhoging. VDL vreest BMW als klant te verliezen in Born. Eerder werd al duidelijk dat 1000 tijdelijke banen bij Nedcar worden geschrapt.