Klanten Ekoplaza doneren statiegeld aan Plastic Soup Foundation

De statiegeldmachines van Ekoplaza hebben sinds 2017 een extra knop, die klanten de kans geeft om hun statiegeld te doneren aan de Plastic Soup Foundation. Klanten van de 75 supermarkten van Ekoplaza zamelden via deze knop in 2018 11.703,57 euro voor de Plastic Soup Foundation.

Consument wil plasticvrij

Steven IJzerman: “In de winkels vertellen klanten vrijwel dagelijks hoe blij ze worden van de knop op onze statiegeldmachine die hen in staat stelt om hun statiegeld te doneren aan de strijd voor een plasticvrije wereld. En wij zijn trots dat wij die blijdschap van onze klanten mogen vertalen in een mooie cheque voor de Plastic Soup Foundation. In de kranten en bladen, maar vooral ook op social media zie je dat het thema plasticvrij sterk leeft onder consumenten. Steeds meer mensen, en niet alleen Ekoplaza-klanten, zoeken naar opties om hun ecologisch footprint te verkleinen. Wij faciliteren hen daar graag in en zijn dan ook als enige supermarkt een warm pleitbezorger voor de uitbreiding van statiegeld op blikjes, flessen en verpakkingen.”

130% groei in plasticvrij

Bijna 12 maanden nadat Ekoplaza het wereldnieuws haalde met de opening van haar plasticvrije pop-up supermarkt in Amsterdam, kondigt Ekoplaza vandaag aan dat haar plasticvrije assortiment in 2018 met 130% is gegroeid van 600 producten naar 1386 plasticvrije producten. Directeur Ekoplaza, Erik Does: “De vaart zit er goed in. We streven er naar om eind 2019 85% van ons huismerk plasticvrij te hebben. Daarnaast doen wij er alles aan om uiterlijk eind van dit jaar 33% van ons totale assortiment plasticvrij aan te kunnen bieden.”

Kennis delen met klanten, leveranciers en concurrenten

Steven IJzerman: “Zoals veel bloggers en redacteuren van bladen dit jaar aan den lijve hebben ondervonden, moeten consumenten veel moeite doen om plasticvrij te leven. Net zo min als het voor de consument makkelijk is om nu al plasticvrij te leven, is het voor supermarkten bepaald geen sinecure om hun producten plasticvrij aan te kunnen bieden. Maar wij laten graag zien dat het ook niet onmogelijk is. In onze gesprekken met onze leveranciers staat dit onderwerp dan ook elke keer bovenaan de agenda. Wij helpen hen in dit proces door de kennis die wij opgebouwd hebben rond dit onderwerp met hen te delen. Ook met concurrenten die deze stap willen maken, delen wij die kennis. Bij Ekoplaza draait het immers maar om 1 ding: een wereld creëren waar ook de toekomstige generaties nog lang van kunnen genieten. Om dit te benadrukken is onze actiefolder deze week gevuld met uitsluitend plasticvrije producten. En op onze website geven wij consumenten tips over het verkleinen van hun plastic-consumptie.”

Plastic soep verkleinen

Jonge vader, tweevoudig Olympisch goudenmedaillewinnaar windsurfen, Dorian van Rijsselberghe en ambassadeur van de Plastic Soup Foundation en Ekoplaza: “Per jaar produceren we in de wereld zo’n 250 miljoen ton aan plastic, waarvan ongeveer de helft voor eenmalig gebruik is. En daarvan komt helaas niet alles netjes terecht in de plasticbak, maar eindigt nog te vaak in de groeiende plastic soep in onze oceanen. Ik gun het mijn meiden en alle andere kinderen van harte dat zij straks kunnen genieten van een schoner strand en een schonere zee. Maar daar moeten we wel met zijn allen kneiterhard ons best voor doen. Ik ondersteun de Plastic Soup Foundation en Ekoplaza dan ook van harte, want hoe minder plastic verpakkingen supermarkten verkopen, hoe kleiner de kans dat de plastic soep maar door blijft groeien.”