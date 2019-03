Maarten van der Weijden gaat opnieuw voor poging Elfstedenzwemtocht

Maarten duikt op 21 juni van dit jaar opnieuw het Friese water in om de Elfstedentocht te zwemmen en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Maarten gaat dan opnieuw proberen om 199 kilometer te zwemmen.

Hoewel hij het in zijn eerste poging ontzettend zwaar had, hoefde hij niet lang na te denken over de vraag of er een tweede poging zou komen. "Ik wil zo veel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek. Met het geld dat de vorige keer is opgehaald, konden we twaalf onderzoeken financieren."

De Elfstedenzwemtocht wordt gehouden van 21 tot en met 24 juni. Maarten heeft deze periode geprikt vanwege de langere dagen. Zwemmen in het donker viel Maarten zwaar in zijn eerste poging. In zijn eerdere poging liep Maarten ook de poepbacterie E-coli op. Een bijkomend voordeel nu kan zijn dat het water nog relatief koud is en de waterkwaliteit daardoor beter.

Daarnaast zal de langeafstandzwemmer ook beter gaan letten op zijn voeding en wordt de 200 kilometer in vier dagen gezwommen in plaats van drie.

Ook hoopt hij dat het waterschap hem een handje wil helpen. "Misschien kunnen ze ergens een sluis openzetten om een klein golfje in de goede richting mee te geven."

Meezwemmen

Ben jij een zeer geoefende zwemmer en houd je wel van een echte uitdaging? Dan kan je Maarten steunen door in alle 11 steden 2.000m met hem mee te zwemmen! Rondom de doorkomsten van Maarten in de 11 steden wordt een meezwem mogelijkheid gecreëerd.