Ouders Syriegangers richten stichting op om kinderen terug te halen naar Nederland

Ze willen proberen de Nederlandse staat via een juridisch proces te dwingen tot repatriëring. Dit schrijft de Volkskrant maandag. Op 17 april zal de stiching, die Achterblijvers gaat heten, zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De ouders van ongeveer twintig Syriëgangers hebben zich inmiddels aangesloten.

De krant sprak met Hoessein, die lid is van de stichting. Vorig jaar reisde hij met documentairemaker Sinan Can naar Syrië om zijn dochter en haar twee kinderen op te zoeken. Zijn 16-jarige zoon overleed in het kalifaat tijdens een bombardement. Volgens Hoessein willen Koerden en hulporganisaties graag meewerken. 'Maar nu moeten we de politiek zien te overtuigen.'

Volgens Hoessein is een gang naar de rechter een mogelijke stap. Hoessein in de krant: 'Nederland heeft een rapport van de Kinderombudsvrouw naast zich neergelegd en schendt de rechten van het kind. Natuurlijk moeten onze kinderen hier voor de rechter komen voor wat ze daar hebben gedaan en om te voorkomen dat ze hier iets gevaarlijks doen. Maar we willen niet dat onze kleinkinderen, net als de kinderen van NSB'ers 70 jaar geleden, moeten boeten voor de daden van hun ouders.'